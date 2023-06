Mon flux de photos d'Apple ne synchronise plus

C'est officiellement la fin pour Mon flux de photos d'Apple. Ce lundi 26 juin, Apple a fermé la première vanne de ce service de synchronisation de photos, qui permettait de retrouver ses derniers clichés sur l'ensemble de ses appareils : les nouvelles photos ne sont plus envoyées à iCloud. Les photos déjà chargées resteront 30 jours en ligne comme d'habitude, jusqu'à l'extinction totale du service le 26 juillet 2023. Apple avait officialisé l'arrêt du service Mon flux de photos le mois dernier dans une fiche de support

La présentation remonte à la WWDC 2011

Les utilisateurs concernés sont invités à basculer sur Photos iCloud, qui permet également de synchroniser ses photos en stockant l'intégralité de sa photothèque (incluant les vidéos) sur le service de cloud d'Apple. Mais contrairement au stockage temporaire de Mon flux de photos qui avait la particularité d'être totalement gratuit, le stockage de Photos iCloud est quant à lui décompté du forfait iCloud : les 5 Go gratuits ne suffisent ainsi qu'à peu de personnes et il faut alors basculer sur un forfait mensuel payant (50 Go pour 0,99 €, 200 Go pour 2,99 € ou 2 To pour 9,99 €) pour retrouver un service équivalent.