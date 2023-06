Apple Car : Apple s'est-elle offert un circuit de test en Arizona ?

Apple aurait-elle utilisé une société écran pour s'offrir un gigantesque circuit de 22 kilomètres carrés en plein désert de l'Arizona ? Selon une enquête du site Car and Driver , Apple serait en tout cas bien derrière la mystérieuse entreprise Route 14 Investment Partners LLC, qui a déboursé 125 millions de dollars en juillet 2021 pour racheter le terrain après l'avoir loué pendant cinq ans. Tout est fait pour cacher l'identité du riche propriétaire : dans les dépôts officiels, ce sont des cabinets d'avocats qui représentent leur client et masquent ainsi son nom. Mais Car and Driver affirme avoir suffisamment fouillé pour trouver des indices tangibles pointant vers Apple.

Google Maps

C'est en se rendant sur place que Car and Driver a découvert une pancarte sur les grilles entourant le circuit qui indique aux personnes ayant une réclamation à faire concernant les eaux pluviales qu'ils doivent se connecter au site du département de la qualité environnementale de l'Arizona. Et dans la base de données publique de ce service, on retrouve plusieurs numéros de téléphone redirigeant en pleine Silicon Valley, avec une ligne commune avec une certaine compagnie fruitière située à Cupertino. On trouve également des références à un certain William Lynch, surnommé Ken Lynch (à ne pas confondre avec Kevin Lynch ) qui a travaillé dix ans dans les secteurs de l'environnement, la santé et la sécurité chez Apple.À travers les grilles, Car and Driver a également obtenu un autre indice intéressant : les journalistes ont pu photographier un véhicule équipé d'un large coffre de toit bardé de capteurs. Or, il se trouve que les plaques minéralogiques des véhicules autonomes de test sont publiques : on ne voit pas de plaque ici, mais on sait à quoi ressemblent les voitures de test d'Apple qui ont déjà été aperçues sur les routes américaines avec leur plaque bien visible. Même si la photo n'est pas d'une grande qualité, il semble bien s'agir ici du même équipement.Le « projet Titan » d'Apple aurait été mis en place en 2014 dans l'objectif de développer un véhicule électrique autonome. Apple a depuis confirmé l'existence de ce projet , obtenu l'autorisation de tester ses véhicules autonomes sur les routes américaines, déposé de très nombreux brevets relatifs à l'automobile... C'est un projet de très longue haleine : le lancement d'un véhicule totalement autonome serait encore lointain. Certaines rumeurs ont prêté à Apple l'intention de lancer une voiture électrique équipée d'un volant et de pédales dès 2026 , mais c'est une indiscrétion à prendre avec la clé de douze d'usage.