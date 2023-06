Apple Pay est enfin disponible chez Nickel

C'est une nouveauté que les clients du compte Nickel attendaient depuis longtemps : la prise en charge d'Apple Pay a été lancée aujourd'hui avec une mise à jour de l'application Nickel (version 2.61). Le compte Nickel a la particularité d'être ouvert à toute personne physique à partir de douze ans, sans condition de revenus (les interdits bancaires sont éligibles), sans possibilité d'être à découvert, avec une inscription possible chez les buralistes, pour 20 € par an. Nickel, filiale de BNP Paribas, revendique 3 millions de clients en France.Si vous êtes client de Nickel, il vous suffit donc de mettre à jour l'application et d'ajouter votre carte bancaire à l'application Cartes pour pouvoir commencer à payer avec Apple Pay avec votre iPhone, Apple Watch, ou sur le web.