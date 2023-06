Apple Vision Pro : une limite de distance et de vitesse en VR

Apple ne veut pas que les utilisateurs de son futur casque Apple Vision Pro prennent le risque de se faire mal en buttant sur des meubles ou des murs lorsqu'ils activent le mode immersif pour entrer en réalité virtuelle. Ainsi, visionOS met en place une limite de distance lorsque ce mode est lancé : à l'activation, le système détermine un rayon de 1,5 mètres autour de la tête de l'utilisateur. Si la tête sort de ce cercle, le casque réactive alors la réalité augmentée automatiquement. C'est une limite déterminée par le système qui ne peut être contournée par les développeurs : Apple l'explique dans la documentation leur étant destinée.

La couronne digitale permettant de passer de la réalité augmentée à la réalité virtuelle

C'est une très importante limitation pour les développeurs qui voudraient utiliser le casque d'Apple dans de larges environnements, et cela devrait fortement brider les usages en réalité virtuelle. Il pourrait s'agir d'une stratégie volontaire pour mettre en avant les usages en réalité augmentée, sans doute plus parlants aux yeux du grand public, avant d'ouvrir véritablement les vannes de la VR avec une future mise à jour. En tout cas, il faudra composer avec cette limite dans un premier temps.Concernant la vitesse, 9To5Mac a repéré au sein de visionOS l'existence d'une mesure de sécurité au cas où l'utilisateur se déplacerait trop vite, par exemple avec un message d'erreur expliquant que la réalité virtuelle a été temporairement désactivée en attendant le retour à une vitesse plus sûre. Il y a une exception à cette mesure : le mode voyage, qui permet par exemple d'utiliser le casque en mode VR en avion mais qui impose alors à l'utilisateur de rester statique.