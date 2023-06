Apple augmente les tarifs d'iCloud dans certains pays

Apple a fortement augmenté les tarifs du stockage d'iCloud dans de nombreux pays hier, rapporte 9To5Mac . Cela ne concerne pas (encore ?) les pays qui paient en dollars américains ou en euros, mais de nombreuses autres régions sont touchées par des hausses notables. Au Royaume-Uni par exemple, le tarif pour 2 To de stockage est passé de 6,99 £ à 8,99 £, soit 25% d'augmentation. Cela explose également au Brésil et en Colombie (+40%), au Danemark (+30%), en Égypte (+60%), en Norvège (+20%), en Pologne (+25%), en Roumanie (+11%), en Suède (33%) ou encore en Turquie où les prix ont carrément doublé.En France et dans la zone euro, on peut toujours s'offrir 50 Go pour 0,99 € par mois, 200 Go pour 2,99 € par mois et 2 To pour 9,99 € par mois. Avec la fin du service Mon flux de photos qui permettait jusqu'à lundi d'utiliser gratuitement iCloud pour synchroniser ses photos entre ses différents appareils, Apple devrait enregistrer une recrudescence d'abonnements et cette hausse des prix est plutôt malvenue.