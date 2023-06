Cinq améliorations pour la NFC d'ici 2028

La technologie NFC va s'améliorer sur cinq points d'ici 2028, a annoncé le NFC Forum qui a dévoilé sa feuille de route pour les cinq prochaines années. Apple, membre de ce consortium, utilise notamment la NFC sur l'iPhone et l'Apple Watch pour les paiements d'Apple Pay, la validation de titres de transport et diverses badgeuses, ou prochainement pour AirDrop et NameDrop sur iOS 17 . Le NFC Forum indique que les diverses nouveautés sont à des stades de développement différents, mais sans donner de calendrier précis sur leur déploiement.

La fonctionnalité Tap to Pay d'Apple

La première amélioration concernera la possibilité de recharger un appareil via NFC, qui passera de 1 à 3 watts. L'idée n'est pas de remplacer la recharge par induction du standard Qi, mais d'apporter de l'énergie à des appareils plus petits que la bobine Qi et qui sont donc aujourd'hui incompatibles avec toute technologie de recharge sans fil.La deuxième amélioration concernera la portée du signal, qui est aujourd'hui de 5 millimètres et qui pourrait passer à 2 ou 3 centimètres pour que les interactions nécessitent un peu moins de rigueur dans l'alignement de deux appareils, souvent source de perte de temps aujourd'hui.La troisième amélioration devra offrir la possibilité de réaliser plusieurs opérations avec une seule interaction, par exemple un paiement et l'envoi simultané d'une facture en retour, ou la validation de plusieurs tickets de transport à la fois.La quatrième amélioration consistera à offrir la possibilité à tout appareil de devenir un terminal de paiement — c'est ce qu'Apple fait déjà avec sa fonctionnalité Tap to Pay et qui devrait donc devenir standard.Enfin, la cinquième amélioration a une visée environnementale : chaque appareil NFC devra pouvoir communiquer les données sur sa composition afin de faciliter son recyclage.