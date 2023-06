Un aperçu des technologies de Safari 17 pour macOS Ventura

Pour ceux qui voudraient tester les nouveautés technologiques de Safari 17 sans pour autant installer la version bêta de macOS 14 Sonoma , Apple a hier soir lancé la version 173 de Safari Technology Preview , une version alternative de Safari qui inclut des nouveautés en cours de développement et qui permet ainsi aux développeurs de préparer leurs sites web à l'arrivée de celles-ci. Cette version est compatible avec macOS 13 Ventura.Cette nouvelle version de Safari Technology Preview apporte de nombreux changements techniques mais pas les fonctionnalités présentées dans le cadre de macOS Sonoma, comme les profils ou les web apps. Le menu Développement a été entièrement repensé, et il y a un nouvel onglet « Features Flags » dans les Réglages qui permet de voir l'avancement de telle ou telle fonctionnalité et de l'activer ou la désactiver. À noter que Safari Technology Preview est une application distincte de Safari, qui n'est pas remplacé à son installation.