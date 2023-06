Les caractéristiques du casque Beats Studio Pro, lancé le 19 juillet ?

D'abord repéré au sein d'une version bêta d'iOS 16.5 en mai dernier puis autorisé par la FCC américaine la semaine dernière, le casque Beats Studio Pro pourrait être commercialisé le 19 juillet selon les sources de Myke Hurley sur le podcast Connected . En attendant, le site 9To5Mac aurait mis la main sur la liste complète des caractéristiques techniques.Selon la liste obtenue par nos confrères, le futur casque intégrerait de nouveaux haut-parleurs plus qualitatifs couplés à un nouveau processeur permettant d'optimiser la qualité du son, ainsi que de nouveaux micros plus efficaces pour isoler la voix de l'utilisateur. Le Studio Pro prendrait en charge la réduction de bruit (ANC), le mode Transparence, ou encore l'audio spatial avec Dolby Atmos, suivi de la tête et profil personnalisé (grâce à la caméra TrueDepth de l'iPhone). Le casque serait équipé d'un bouton multi-fonction, notamment pour passer facilement d'un mode à l'autre, d'une prise jack et d'un port USB-C.Le Beats Studio Pro ne serait pas doté d'une puce Apple, mais comme les Studio Buds+ d'une puce spéciale permettant la prise en charge de fonctionnalités destinées à Android, comme Google Fast Pair pour l'appairage rapide, Audio Switch pour la bascule d'un appareil à l'autre, et la compatibilité avec le réseau Find My Device pour localiser le casque. Bien sûr, le casque serait également compatible avec « Dis Siri » et le réseau Localiser d'Apple. L'autonomie serait de 24 heures avec le mode ANC ou Transparence activé, soit 4 heures de plus que le casque AirPods Max d'Apple, ou de 40 heures sans mode spécifique activé. Le tarif serait de 349 dollars, comme les Beats Studio3 qui devraient a priori disparaître.