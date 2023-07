Les AirPods Pro passeraient à l'USB-C en septembre

L'abandon du connecteur Lightning se profile pour le boîtier de recharge des AirPods : selon Mark Gurman sur Bloomberg , Apple prévoirait une mise à jour du boîtier des AirPods Pro pour basculer sur le standard USB-C et la sortie pourrait avoir lieu en septembre, en même temps que l'iPhone 15 . Cette indiscrétion rejoint une précédente rumeur allant dans le même sens de l'analyste Ming-Chi Kuo. Les AirPods Pro en eux-mêmes ne devraient a priori pas évoluer pour l'occasion.C'est suite à la mise en place d'une législation européenne imposant le connecteur USB-C à de nombreux appareils électroniques qu'Apple va progressivement abandonner son connecteur propriétaire Lightning. Bien que la nouvelle réglementation n'entrera en vigueur que le 28 décembre 2024, Apple va s'y prendre avec un peu d'avance et l'iPhone 15 sera le premier modèle d'iPhone à adopter l'USB-C dès septembre.Certains accessoires suivront dans la foulée : on devrait notamment retrouver des écouteurs filaires EarPods en version USB-C dès septembre afin d'éviter les adaptateurs. Pour d'autres, cela presse moins. Pour les AirPods, il est probable que les AirPods 2 et 3 n'aient jamais droit à un boîtier USB-C : Apple devrait simplement attendre la présentation des AirPods 4 puis de nouveaux modèles d'entrée de gamme l'année prochaine.