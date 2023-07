AirPods : bientôt une fonctionnalité de test auditif ?

Apple travaillerait à une fonctionnalité de test auditif pour ses AirPods, selon Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg nous indique que le test jouerait toute une pléiade de sons ; en fonction des réponses de l'utilisateur, le système serait ensuite en mesure de faire un pré-diagnostic et rediriger vers un spécialiste pour des examens plus approfondis. Mark Gurman ne précise pas si cette fonctionnalité serait déployée sur toute la gamme. Sa description ne semble en tout cas pas requérir de matériel qui serait exclusif à tel ou tel modèle.Parallèlement, Apple continuerait ses travaux pour positionner les AirPods en tant que prothèses auditives. Les AirPods Pro proposent déjà la fonctionnalité Conversation Boost qui permet d'accroître le volume de la parole de la personne située en face de soi, avec un certain niveau de personnalisation mais sans atteindre les standards requis pour une certification par un organisme de santé. Mark Gurman indique qu'Apple aurait recruté des ingénieurs en provenance de l'industrie des prothèses auditives. Apple aurait un objectif à plutôt court terme, d'ici 2024 ou 2025.