L'iPhone 15 serait aussi décliné en vert

En plus des nouveaux rose et bleu clair déjà abordés par de précédentes rumeurs , l'iPhone 15 serait décliné dans un nouveau vert très clair proche de celui des iPhone 11 et 12. C'est une source qui a déjà visé juste qui a partagé cette indiscrétion sur Weibo, relayée par 9To5Mac avec un rendu de ce à quoi ces trois coloris devraient ressembler. À noter que Ian Zelbo, qui a créé le rendu ci-dessous, a utilisé le design de l'iPhone 14 avec une encoche : sur l'iPhone 15, on devrait bien avoir une généralisation de la Dynamic Island à tous les modèles.La même source confirme l'arrivée d'un rouge sombre pour l'iPhone 15 Pro . Il s'agirait d'un cramoisi, c'est à dire qui tire légèrement vers le violet. La teinte retenue serait un peu moins sombre que le violet de l'iPhone 14 Pro, mais tout de même particulièrement foncée.