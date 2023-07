Des batteries plus généreuses pour la gamme d'iPhone 15 ?

Les quatre modèles de la gamme d'iPhone 15 seraient équipés de batteries nettement plus généreuses que leurs prédécesseurs, selon le site IT Home qui aurait pu discuter avec un employé de Foxconn ayant eu accès à l'information en amont de la mise en production. L'iPhone 15 embarquerait une batterie de 3 877 mAh, au lieu de 3 279 mAh pour l'iPhone 14 (+18%). L'iPhone 15 Plus disposerait d'une batterie de 4 972 mAh, contre 4 325 mAh pour l'iPhone 14 Plus (+15%). L'iPhone 15 Pro passerait à une batterie de 3 650 mAh, contre 3 200 mAh pour l'iPhone 14 Pro (+14%). Enfin, l'iPhone 15 Pro Max aurait une batterie record de 4 852 mAh, contre 4 323 mAh pour l'iPhone 14 Pro Max (+12%).

Visuel par Apple Hub

Ce gain de batterie pourrait être rendu possible par la généralisation de l'eSIM et la disparition du tiroir de la carte SIM physique traditionnelle. Cette transition a déjà débuté avec l'iPhone 14 l'année dernière aux États-Unis : à la place du tiroir, Apple a pour l'instant mis en place... une cale en plastique d'une taille loin d'être négligeable.Si cette information se vérifie, l'autonomie de ces futurs modèles pourrait donc être en nette hausse, d'autant plus sur les modèles Pro qui disposeront d'une nouvelle puce A17 gravée plus finement et donc moins consommatrice. Attention toutefois, le site IT Home est plutôt novice en ce qui concerne les scoops relatifs à Apple : on attendra la confirmation de sources plus établies avant de trop se réjouir, d'autant plus que le même site affirme que les futurs modèles Pro seraient proposés avec un minimum de 256 Go de stockage en standard, contre 128 Go pour l'iPhone 14 Pro aujourd'hui.