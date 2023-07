Apple Watch : finalement pas d'écran MicroLED avant 2026 ?

L'arrivée du premier écran MicroLED au sein de la gamme d'Apple ne cesse décidément d'être repoussé. D'abord attendu pour 2024 puis pour 2025 , il aurait finalement été retardé à 2026 selon les sources du cabinet TrendForce, cité par The Elec . Les analystes citent des problèmes de coût de production trop élevés, à régler avant de pouvoir donner le feu vert. En toute vraisemblance, c'est l'Apple Watch Ultra qui serait le premier produit d'Apple à intégrer une telle dalle, plusieurs années avant l'iPhone puis les iPad et Mac aux écrans plus grands.Cela fait de nombreuses années qu'Apple investit lourdement pour mettre au point ses écrans MicroLED : le top départ aurait été donné dès 2014 avec le rachat de LuxVue Technology , alors que l'Apple Watch n'existait pas encore. Apple aurait depuis dépensé plus d'un milliard de dollars en recherche et développement. Lui permettant de réduire sa dépendance de Samsung Display et des autres fabricants, la technologie MicroLED permettra également à Apple de se différencier avec des dalles ayant de multiples avantages : par rapport aux écrans OLED, les écrans MicroLED gagnent en finesse et en légèreté, en luminosité et en angle de vue, en efficience énergétique et en durée de vie. Tout un programme, mais avec l'inévitable contrepartie d'une grande complexité de production et de coûts plus élevés.