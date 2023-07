iOS 17 ajoute les crédits des chansons sur Apple Music

Deux semaines après la précédente fournée , Apple a hier soir envoyé de nouvelles bêtas de iOS 17 watchOS 10 et tvOS 17 aux développeurs. Outre les classiques corrections de bugs, on repère une intéressante nouveauté du côté d'Apple Music avec une nouvelle option qui permet de consulter les crédits des chansons, comprenant notamment les artistes, compositeurs et producteurs.Les bêtas des futurs systèmes d'Apple restent réservées aux développeurs pour le moment : l'accès est gratuit mais déconseillé pour le grand public, les versions bêtas publiques étant d'ailleurs attendues dans le courant de ce mois de juillet. La sortie d'iOS 17 est prévue pour septembre.