iPhone 16 Pro : les boutons capacitifs incertains

Les boutons capacitifs initialement prévus pour l'iPhone 15 Pro cette année auraient-ils été mis définitivement au placard ? C'est ce que semble suggérer l'analyste Jeff Pu, cité par MacRumors , qui affirme qu'il y apour que ces fameux boutons se retrouvent sur l'iPhone 16 Pro l'année prochaine, sans donner plus de contexte.Pour cette année, c'est en tout cas mort et enterré : Cirrus Logic, qui devait fournir les boutons à Apple, a confirmé en mai avoir perdu le contrat et avoir désormais. Selon Mark Gurman, Apple avait en mai toujours l'intention d'en équiper l'iPhone 16 Pro en 2024.

Visuel par MacRumors

Boutons capacitifs, kézako ? Comme pour l'ancien bouton d'accueil de l'iPhone, l'idée est de ne plus avoir de clic mécanique : la sensation de pression est alors simulée par un retour haptique généré par un Taptic Engine. Un tel système est plus coûteux et complexe, mais il augmente considérablement la fiabilité et l'étanchéité de l'ensemble. Apple avait vraisemblablement aussi prévu un bouton de volume unifié qui aurait été capable d'enregistrer les mouvements tactiles : iOS aurait alors pu offrir de nouveaux types d'interactions. Par exemple, glisser son doigt sur le bouton aurait pu permettre de piloter un curseur de défilement sans avoir à toucher l'écran.L'iPhone 15 Pro attendu pour septembre devrait se contenter de boutons mécaniques traditionnels, mais il devrait tout de même y avoir une importante nouveauté : le commutateur de sonnerie serait remplacé par un nouveau bouton « d'action » qui aurait des usages personnalisables. Et pour l'iPhone 16 Pro l'année prochaine, c'est donc encore le plus grand flou.