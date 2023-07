L'Apple Vision Pro pas lancé en France avant fin-2024 ?

Lors de la présentation officielle de son casque de réalité mixte, Apple a annoncé que l'Apple Vision Pro serait uniquement disponible aux États-Unis à sa sortie en début d'année 2024, d'autres pays devant suivre dans le courant de l'année mais sans plus de précisions à ce stade. Aujourd'hui, Mark Gurman nous indique sur Bloomberg que la seconde phase de lancement devrait concerner le Canada et le Royaume-Uni, suivis parApple aurait commencé à localiser et traduire visionOS pour la France, l'Allemagne, l'Australie, la Chine, Hong-Kong, le Japon et la Corée. Le calendrier précis ne serait pas encore arrêté : cela devrait en tout cas nous mener vers la fin d'année 2024 au plus tôt, un glissement à début 2025 n'étant pas exclu. Au-delà des questions de langue et d'éventuelles spécificités locales, il y aurait une problématique de stocks : inutile de trop élargir le nombre de pays concernés si la production ne suit pas.Pour le lancement aux États-Unis, Mark Gurman explique qu'Apple suivrait une stratégie proche de celle utilisée pour l'Apple Watch en 2015, avec une vente sur rendez-vous pour ceux qui achètent dans les Apple Stores. Cela permettrait d'offrir le meilleur service pour le choix du cache anti-lumière, du bandeau et d'éventuelles lentilles correctrices, sans oublier les inévitables accessoires. Apple travaillerait avec les accessoiristes tiers pour déterminer ce qui sera nécessaire, comme par exemple un brassard permettant aux utilisateurs n'ayant pas de poche de tenir la batterie au bras, ou tout simplement des étuis de protection.Apple développerait une application pour scanner la tête des utilisateurs afin de déterminer automatiquement la bonne combinaison de matériel, et il y aurait également une machine dédiée, plus performante, pour les boutiques. Certains grands Apple Stores seraient équipés de zones de test en bonne et due forme, mais la plupart des boutiques se contenteraient d'un ou deux casques de démonstration pour éviter de trop taper dans les stocks. D'ailleurs, comme pour l'Apple Watch en son temps, les revendeurs officiels n'auraient pas droit de vendre l'Apple Vision Pro dans un premier temps : il leur faudrait attendre 2025 au plus tôt.