Apple testerait un grand iMac de 32''

Apple aurait dans ses laboratoires des prototypes d'iMac dotés d'écrans d'une diagonale de 32", selon les sources de Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg avait déjà prévenu que les ingénieurs de Cupertino jouaient avec des diagonales supérieures à 30 pouces, et on a donc désormais une idée plus précise de la taille. L'iMac actuel avec la puce M1 n'est décliné qu'en une seule taille de 24" ( en réalité 23,5" ) avec une dalle 4,5K. 32 pouces, c'est la taille de l'écran Pro Display XDR qui arbore une dalle 6K.

L'iMac 24" avec puce M1

Mark Gurman ne va pas dans le détail, mais on imagine qu'Apple prépare un iMac Pro en bonne et due forme. Il devrait ainsi intégrer une dalle Mini-LED avec les 120 Hz de la technologie ProMotion, et tout le système de refroidissement nécessaire à la prise en charge de puces haut de gamme (les futures M3 Pro et M3 Max ?). Alors que l'iMac 24" devrait passer à la puce M3 en début d'année 2024 , l'arrivée d'un plus grand modèle pourrait attendre un an de plus : selon Mark Gurman, le lancement n'est pas prévu avant fin-2024 ou début-2025.