Une mise à jour de sécurité pour iOS 16.5.1 et macOS 13.4.1

Mise à jour 11 juillet 2023 à 8:47 :

Apple a retiré la mise à jour urgente en... hum, urgence. Il semblerait que la version initiale du patch pose problème avec certaines applications comme Facebook, Instagram ou Zoom.

Apple vient de mettre en place une mise à jour de sécurité pour les différents modèles d'iPhone, d'iPad et de Mac sous iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1 et macOS 13.4.1 , lancés fin juin. C'est un patch qui n'apporte pas de changement dans la numérotation et qui utilise le nouveau système de mise à jour de sécurité rapide inauguré en mai dernier . Plutôt qu'une mise à jour en bonne et due forme qui pèse généralement plusieurs centaines de méga-octets, le téléchargement est ici très léger : 3,9 Mo sur notre iPhone.Pourquoi cette mise à jour urgente ? Apple explique qu'elle comble une faille de sécurité concernant WebKit, le moteur de rendu de Safari, qui pouvait permettre à des sites web malveillants d'exécuter du code à l'insu de l'utilisateur. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire : direction les Réglages > Général > Mise à jour logicielle.