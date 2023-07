Une DRAM spécialement conçue pour l'Apple Vision Pro

Pour faire tourner le casque Apple Vision Pro , il y a deux principales puces : la puce M2 qui fait tourner visionOS et réalise les principaux calculs, ainsi que la toute nouvelle puce R1 qui est dédiée à la gestion des écrans et des multiples capteurs du casque. Pour la puce R1, le volume de données à traiter en temps réel est impressionnant : il y a douze caméras, six microphones, cinq autres capteurs, et deux écrans totalisant plus de 23 millions de pixels qui sont rafraichis toutes les 12 millisecondes. C'est pourquoi Apple aurait dû utiliser de la mémoire vive spécialement conçue pour cette puce, rapporte The Korea Herald La publication affirme qu'Apple aurait fait appel à l'entreprise sud-coréenne SK Hynix afin de réaliser des modules de DRAM spécifiques capables de fonctionner plus rapidement et avec une latence réduite, notamment grâce à des contacteurs supplémentaires (Low Latency Wide IO) et un conditionnement lui permettant d'être intégré directement à la puce R1 (Fan-Out Wafer Level Packaging), ce qui lui permettrait de traiter les informations deux fois plus rapidement qu'avec un module de DRAM classique. Avec une DRAM aussi rapide, la puce R1 se contenterait de 128 Mo.Voilà une petite curiosité technique qui participe sans doute un peu au coût du casque, qui sera vendu à partir de 3 499 dollars, et qui montre surtout qu'Apple continue de repousser certaines frontières techniques pour atteindre ses objectifs, ce qui a généralement l'avantage de rejaillir positivement sur l'ensemble du secteur.