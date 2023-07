iOS 17, macOS 14, tvOS 17 : Apple met à jour ses bêtas

Petite surprise pour les développeurs hier soir : une semaine après la sortie des troisièmes versions bêtas de iOS 17 watchOS 10 et tvOS 17 , avec pour nouveauté remarquable l'ajout des crédits des chansons sur Apple Music , Apple a distribué une version corrigée des troisièmes bêtas d'iOS 17, macOS 14 et tvOS 17. On peut donc télécharger à nouveau la mise à jour qui contient vraisemblablement des correctifs, mais sans qu'Apple ne donne le moindre indice sur les changements qui ont été apportés.Depuis hier soir, aucune nouveauté particulière n'a en tout cas été détectée par les développeurs. Il est possible qu'Apple ait lancé ces nouvelles versions pour combler une faille de WebKit (le moteur de rendu de Safari) qui pouvait permettre à un site web malveillant d'exécuter du code à l'insu de l'utilisateur. Une faille qui a fait l'objet d'une mise à jour de sécurité urgente pour les systèmes actuels... mais qui a été retirée hier suite à des problèmes avec certaines applications et qui sera republiée prochainement