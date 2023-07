iOS 16.5.1 : Apple promet un nouveau correctif

Ce lundi soir, Apple a déployé une mise à jour de sécurité rapide pour iOS 16.5.1 et iPadOS 16.5.1 afin de corriger une faille de WebKit, le moteur de rendu de Safari, qui pouvait être exploitée par des sites web malveillants afin d'exécuter du code à l'insu de l'utilisateur. La mise à jour a cependant posé problème et a été retirée quelques heures plus tard. Certains utilisateurs se plaignaient en effet que certains sites comme Facebook, Instagram ou Zoom avaient cessé de fonctionner suite à l'installation du patch.Dans une note publiée sur son site web , Apple reconnaît le problème et affirme travailler à une nouvelle mise à jour de sécurité rapide qui sera déployée prochainement. En attendant, si vous avez installé la mise à jour défectueuse et rencontrez des problèmes avec certaines apps, vous pouvez retirer le correctif en vous rendant dans Réglages > Informations > Version d'iOS.