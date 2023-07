iOS 17, macOS 14, watchOS 10 et tvOS 17 en bêtas publiques

Un peu plus d'un mois après leur présentation, Apple a ce soir lancé les versions bêtas publiques de iOS 17 et iPadOS 17 watchOS 10 et tvOS 17 . Cela signifie que vous pouvez désormais installer les versions bêtas de ces futurs systèmes sans avoir à être développeur. Pour l'instant, c'est la troisième bêta de chaque système qui est proposée : Apple devrait continuer à garder une semaine de décalage avec les sorties pour les développeurs, histoire de se laisser la possibilité d'apporter des correctifs entre temps en cas de trop gros bug.Pour accéder aux versions bêtas, il faut s'inscrire au programme de versions bêtas publiques d'Apple et suivre les instructions. Comme d'habitude, c'est l'occasion de vous rappeler que c'est chaudement déconseillé si vous n'avez pas la moindre idée de ce dans quoi vous mettez les pieds. Par définition, les versions bêtas sont en plein chantier et donc instables, avec de nombreux bugs et une consommation de batterie accrue. Il y a également un risque de perte de données et il n'est pas possible de bénéficier du SAV d'Apple sur un appareil dont le système est en version bêta. Si vous décidez tout de même de vous lancer, n'oubliez pas la règle d'or : la sauvegarde !