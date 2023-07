Apple redéploie ses correctifs pour iOS 16.5.1 et macOS 13.4.1

Les correctifs destinés à combler une faille au sein d'iOS 16.5.1 et de macOS 13.4.1 sont à nouveau en ligne depuis hier soir, dans une version corrigée portant le suffixe (c). Il est donc à nouveau possible de les télécharger afin de combler une importante faille de WebKit, le moteur de rendu de Safari, qui permettait à des sites web malveillants d'exécuter du code à l'insu de l'utilisateur. Il s'agit toujours d'une mise à jour de sécurité rapide, très légère et rapide à installer.Ce lundi, Apple avait déjà lancé des mises à jour de sécurité rapides pour iOS 16.5.1 et macOS 13.4.1 mais elles avaient été retirées quelques heures plus tard suite à des plaintes d'utilisateurs qui avaient perdu l'usage de certains sites.