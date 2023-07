Apple lance son offre Back to School 2023 en France

MacBook Air 13,3" avec puce M1 à partir de 1 079 € au lieu de 1 199 € (-10%)

avec puce M1 à partir de 1 079 € au lieu de 1 199 € (-10%) MacBook Air 13,6" avec puce M2 à partir de 1 199 € au lieu de 1 299 € (-8%)

avec puce M2 à partir de 1 199 € au lieu de 1 299 € (-8%) MacBook Air 15,3" avec puce M2 à partir de 1 449 € au lieu de 1 599 € (-9%)

avec puce M2 à partir de 1 449 € au lieu de 1 599 € (-9%) MacBook Pro 13,3" à partir de 1 484 € au lieu de 1 599 € (-7%)

à partir de 1 484 € au lieu de 1 599 € (-7%) MacBook Pro 14,2" à partir de 2 219 € au lieu de 2 399 € (-8%)

à partir de 2 219 € au lieu de 2 399 € (-8%) MacBook Pro 16,2" à partir de 2 759 € au lieu de 2 999 € (-8%)

à partir de 2 759 € au lieu de 2 999 € (-8%) iMac à partir de 1 489 € au lieu de 1 549 € (-4%)

à partir de 1 489 € au lieu de 1 549 € (-4%) Mac mini à partir de 579 € au lieu de 699 € (-17%)

à partir de 579 € au lieu de 699 € (-17%) iPad Air à partir de 719 € au lieu de 789 € (-9%)

à partir de 719 € au lieu de 789 € (-9%) iPad Pro 11" à partir de 999 € au lieu de 1 069 € (-7%)

à partir de 999 € au lieu de 1 069 € (-7%) iPad Pro 12,9" à partir de 1 339 € au lieu de 1 469 € (-9%)

Très attendue des étudiants et des enseignants, l'offre Back to School 2023 d'Apple est enfin disponible en France ! Apple a mis son offre en ligne aujourd'hui sur l'Apple Store éducation , et elle permet d'obtenir une carte cadeau en plus de la remise immédiate déjà accordée tournant autour des 10% pour l'achat d'un Mac ou d'un iPad. L'offre sera disponible de ce jeudi 13 juillet au lundi 23 octobre 2023.La carte cadeau est de 150 € pour l'achat d'un MacBook Air M1 ou M2 (incluant bien le tout nouveau modèle 15 pouces), d'un MacBook Pro ou d'un iMac, et de 100 € pour le Mac mini. Le Mac Studio et le Mac Pro sont exclus de cette offre. La carte cadeau est également de 100 € pour l'achat d'un iPad Air ou d'un iPad Pro. Dans le cadre de cette opération promotionnelle, Apple propose aussi une remise de 20% sur sa police d'assurance AppleCare+, qui permet d'allonger la garantie des Macs à trois ans et couvre jusqu'à deux incidents matériels par an.La carte cadeau est une Apple Gift Card . C'est une carte cadeau universelle qui peut être dépensée sur tout le catalogue d'Apple : cela inclut l'achat de matériel sur l'Apple Store (y compris les accessoires de marque tierce), les abonnements tels qu'Apple Music, Apple TV+ ou iCloud+, ou encore l'achat d'applications sur l'App Store. Chacun devrait donc y trouver son compte.Sur l'Apple Store éducation , vous pouvez retrouver les tarifs suivants :Concernant les Macs, une grande majorité des étudiants n'ayant pas de grands besoins en puissance (développement, rendu 3D, etc.) devrait se tourner vers un MacBook Air, qui est amplement suffisant pour la plupart des usages, y compris le montage vidéo. Il y a le MacBook Air M1 en entrée de gamme qui commence à se faire vieillissant mais qui remplit parfaitement son office, ou le modèle M2 qui offre un design plus moderne et surtout un peu plus de confort sur certains points ( voir notre comparatif ). Il existe d'ailleurs désormais un grand modèle doté d'un écran de 15,3 pouces , au lieu de 13,6 pouces pour le modèle compact habituel.Si vous avez des besoins importants, nous vous déconseillons l'achat du MacBook Pro 13,3" qui n'a de pro que le nom et qui n'offre pas vraiment plus de confort que le MacBook Air M2. Il vaut mieux opter pour un MacBook Pro 14,2" avec puce M2 Pro, qui est nettement plus cher mais qui offre un niveau d'équipement incomparable en terme de processeur, de mémoire vive, de connectique ou encore de qualité d'écran.L'offre Back to School d'Apple est généralement considérée comme la meilleure offre à laquelle vous pouvez prétendre en tant qu'étudiant ou qu'enseignant. Elle permet en effet de bénéficier d'une remise immédiate non négligeable et d'une carte cadeau qui sera forcément utile, sans pour autant avoir à passer par un revendeur. C'est un avantage majeur en terme de garantie car la seconde année de garantie est à la charge du revendeur : en cas de pépin dans les deux ans suivant l'achat du Mac ou de l'iPad, c'est bien Apple directement qui sera en charge du SAV.Si vous n'êtes pas intéressé par la carte cadeau et préférez une remise immédiate, n'oubliez pas l'existence du Refurb Store , qui vous permet d'obtenir une remise de 15% sur la plupart des Macs (et même 20% sur le MacBook Air M1 qui tombe à 959 €) dans leur version reconditionnée par Apple, avec le même niveau de garantie qu'un achat sur l'Apple Store. Les stocks sont en revanche assez variables selon les jours. Précisons également qu'il n'est pas possible de bénéficier de l'offre Back to School avec des produits du Refurb Store. Vous pouvez également retrouver toutes les meilleures offres des revendeurs en temps réel sur notre comparateur de prix Vous pouvez obtenir toutes les informations sur l'offre Back to School 2023 d'Apple sur son site web , et les conditions générales se trouvent sur cette page . Attention, pour pouvoir bénéficier de l'offre, vous devrez préalablement justifier de votre statut d'étudiant, d'enseignant ou d'employé d’établissement scolaire par le biais du service UNIDAYS (ou directement auprès d'Apple par téléphone ou chat) — les lycéens et collégiens ne sont pas éligibles. Pour en savoir plus et passer commande, rendez-vous sur l'Apple Store éducation ! Cette offre sera valable jusqu'au 23 octobre 2023.