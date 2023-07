iOS 17 : des captures de pages entières enregistrées dans Photos

Avec la dernière bêta d'iOS 17 parue la semaine dernière, Apple a ajouté une nouvelle option pour la capture d'écran de pleines pages, nous apprend TechCrunch : il était déjà possible d'enregistrer une page complète au format PDF avec iOS 16, mais iOS 17 ira plus loin avec la possibilité d'enregistrer le résultat sous la forme d'une image directement dans l'application Photos.Pour avoir cette option, il suffit de réaliser une capture d'écran comme d'habitude, puis de sélectionner « Pleine page », réaliser d'éventuelles retouches et presser « OK » : on a alors le choix entre un enregistrement sous forme de PDF dans l'application Fichiers, ou l'enregistrement sous forme d'image dans l'application Photos. iOS 17 sera disponible pour le grand public dans le courant du mois de septembre . Notez que la même amélioration sera également apportée à macOS 14 Sonoma , attendu pour octobre.