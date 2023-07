macOS 13.5 règle un bug de synchronisation de... l'iPod shuffle

Actuellement en version bêta , macOS 13.5 va régler un bug concernant deux anciens produits d'Apple : les iPod shuffle de troisième et quatrième générations, qui ne pouvaient plus se synchroniser avec le Mac depuis la sortie de macOS Ventura l'année dernière, le système affichant alors une. Le correctif est annoncé dans les notes de version destinées aux développeurs. La mise à jour devrait être disponible plus tard ce mois-ci.

L'iPod shuffle de quatrième génération

L'iPod shuffle de troisième génération date de 2009 : c'était celui qui était dépourvu de tout bouton, la télécommande des écouteurs prenant le relai. Apple était revenue à un design plus consensuel en 2010 avec la quatrième génération qui était restée en vente, avec quelques variations de couleurs et de capacités, jusqu'à la disparition de la gamme en 2017.