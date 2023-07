Quelques nouveaux emojis en préparation

La prochaine fournée de nouveaux emojis ne sera pas très fournie. Le Consortium Unicode prépare la version 15.1 de son standard avec de nouveaux visuels en cours d'élaboration. À partir des travaux en cours, Emojipedia a créé des rendus de ce à quoi ils devraient ressembler dans le style d'Apple. On découvre une tête faisant un mouvement latéral ou vertical, un phénix, un citron vert, un champignon marron, une chaîne brisée, des silhouettes de familles non genrées, et de multiples emojis se déplaçant vers la droite (ils existent tous déjà vers la gauche).C'est en septembre que le Consortium Unicode approuvera la liste définitive des nouveaux emojis, qui devront ensuite être adaptés et pris en charge par les différents éditeurs. Pour Apple, cela pourrait attendre le début d'année 2024. L'année dernière, la version 15 du standard Unicode présentée en juillet 2022 avait été incluse à iOS 16.4 et macOS 13.3 en mars 2023.