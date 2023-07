La grève des acteurs va toucher Apple TV+

Après leurs collègues scénaristes depuis début mai , les acteurs américains sont à leur tour entrés en grève ce jeudi 13 juillet, pour la première fois en 63 ans. Le syndicat SAG-AFTRA (Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists) représente 160 000 comédiens dans les secteurs du cinéma, de la télévision et de la radio. Les négociations avec les studios pour le renouvellement du contrat des acteurs ont échoué après quatre semaines, le syndicat réclamant de meilleures rémunérations de la part des plateformes de streaming et des garanties contre l'utilisation de l'intelligence artificielle.Une fois la grève actée, les syndiqués ne peuvent plus poursuivre leurs activités de tournage ou de promotion. Cela va donc affecter les projets en cours. Apple TV+ devrait être l'une des plateformes les plus touchées par cette grève, sa production étant particulièrement américano-centrée, et le calendrier des sorties devrait une nouvelle fois être chamboulé. Beaucoup espèrent cependant que le ralliement des acteurs aux scénaristes mette suffisamment l'industrie à genoux pour que les solutions soient trouvées rapidement.