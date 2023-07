Les premiers Macs avec la puce M3 finalement dès octobre ?

Après la présentation de l'iPhone 15 et de l'Apple Watch Series 9 attendue pour septembre, Apple tiendrait un autre événement en octobre selon les sources de Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg affirme qu'Apple y dévoilera sans doute de nouveaux Macs et qu'il s'agirait des premiers modèles équipés de la nouvelle puce M3.Gravée par TSMC avec une finesse de 3 nanomètres comme la puce A17 de l'iPhone 15 Pro, la puce M3 devrait permettre une nette amélioration de l'autonomie sur les ordinateurs portables, tout en permettant d'accroitre encore la puissance. Apple prévoirait une mise à jour du MacBook Air, du MacBook Pro 13,3" ainsi que de l'iMac. Le Mac mini devrait a priori attendre la disponibilité de la puce M3 Pro en 2024, afin que sa déclinaison haut de gamme évolue en même temps.Ces derniers mois, il a régné l'incertitude sur la capacité de TSMC de fournir suffisamment de puces gravées en 3 nanomètres à Apple. Le graveur taïwanais aurait en effet rencontré des difficultés de rendement qui auraient conduit Apple à repousser la mise en production de la puce M3, qui aurait visiblement pu sortir dès cet été avec le MacBook Air 15,3", avant la puce A17 : le lancement de la nouvelle gamme d'iPhone en septembre est économiquement plus stratégique.Mark Gurman, dont les sources sont généralement bien renseignées, nous avait d'ailleurs indiqué que le lancement des premiers Macs équipés de la puce M3 serait probablement repoussé au début d'année 2024 . Bien qu'il revienne aujourd'hui en arrière, il continue d'utiliser une bonne dose de conditionnel et il faut donc prendre ces indiscrétions avec prudence.Si les premiers Macs avec la puce M3 finissent bien par sortir dès cette fin d'année, la durée de vie du tout récent MacBook Air 15,3" lancé en juin serait exceptionnellement courte. Reste la possibilité que la puce M3 n'équipe dans un premier temps que des modèles haut de gamme, et que la puce M2 continue sa carrière quelques temps en entrée de gamme... À ce stade, il y a encore trop d'inconnues pour se risquer à des prévisions hasardeuses.Pour ce qui est de l'iPad, Mark Gurman indique sans surprise que l'iPad Pro serait le premier à recevoir la puce M3 mais qu'il faudra attendre le début de l'année prochaine avec une ambitieuse révision qui devrait s'accompagner d'un changement de design. Apple préparerait également une révision de l'iPad Air, mais celui-ci pourrait alors se contenter de passer de la puce M1 à la puce M2.