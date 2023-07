En septembre, l'Apple Watch Series 9 et un nouveau modèle Ultra

Comme chaque année, c'est en septembre qu'Apple donnera un coup de frais à sa gamme de montres connectées. Après l'Apple Watch Series 8, on devrait logiquement découvrir l'Apple Watch Series 9 ainsi qu'une mise à jour de l'Apple Watch Ultra. Alors que l'été est déjà bien entamé, il est donc intéressant de repousser votre achat si vous comptiez investir. À en croire les rumeurs, les nouveautés de cette année devraient cependant être peu nombreuses.Ces derniers mois, nous avons eu droit à un déluge de rumeurs concernant l'iPhone 15 mais très peu au sujet de l'Apple Watch Series 9. Le principal bruit de couloir concerne l'arrivée d'un nouveau processeur , après trois années sans changement. Gravé plus finement, il devrait permettre de gagner en autonomie tout en fournissant une plus grande puissance, ce qui est toujours gage de pérennité.Concernant les capteurs, aucune nouveauté relative à la santé n'a été évoquée par les rumeurs. Il est possible qu'Apple améliore les capteurs existants d'une manière ou d'une autre, mais on ne devrait a priori pas avoir de nouveau composant et certainement pas le capteur de glucose dont le lancement serait encore lointain De la même manière, il est probable qu'Apple améliore certains composants ici et là, mais sans que cela n'affecte le design général qui devrait rester identique. Il est par exemple possible qu'Apple intègre de meilleurs écrans, par exemple avec des dalles plus lumineuses, mais ils devraient garder les mêmes dimensions et rester de technologie OLED. Une petite surprise n'est évidemment pas à exclure, mais il faudra attendre la présentation de septembre pour en prendre connaissance.Si vous aviez prévu de vous offrir une Apple Watch, nous vous conseillons d'attendre septembre. Indépendamment du peu de nouveautés attendues cette année, il est possible que les tarifs de l'Apple Watch baissent dans la zone Euro : l'année dernière, ils avaient considérablement augmenté à cause de la faiblesse de notre monnaie (les prix américains n'avaient pas bougé d'un centime) qui a depuis repris des couleurs. Cette baisse pourrait aussi concerner l'Apple Watch SE, qui ne devrait d'ailleurs pas être renouvelée cette année. Si vous ne comptez pas attendre les nouveaux modèles, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre comparateur de prix : vous y trouverez des remises sur la plupart des modèles actuels.