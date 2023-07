L'iPad Air M2 en début d'année 2024 ?

L'iPad Air actuel, équipé de la puce M1, a été lancé en mars 2022 . Bien que la puce M2 soit disponible depuis belle lurette, Apple devrait patienter encore un peu avant mettre à jour l'iPad Air : il faut d'abord que l'iPad Pro passe à la puce M3 pour garder une bonne segmentation de la gamme. La prochaine révision de l'iPad Pro devrait être ambitieuse : on s'attend en effet à l'adoption d'écrans OLED et un nouveau design. La refonte serait prévue pour le printemps 2024 . Sauf surprise, l'iPad Air ne devrait pas évoluer d'ici-là.Selon Mark Gurman sur Bloomberg , un nouveau modèle d'iPad Air serait bien dans les tuyaux mais il s'agirait a priori d'une simple mise à jour, c'est à dire sans évolution particulière dans le design. Alors que l'iPad Pro pourrait adopter la Dynamic Island lui permettant de faire cohabiter une webcam horizontale et la recharge de l'Apple Pencil sur la tranche du châssis, l'iPad Air se contenterait d'un simplepour le moment. Il est possible cependant qu'Apple ne se contente pas de remplacer la puce M1 par une puce M2 légèrement plus performante : il pourrait par exemple y avoir aussi la prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3, et pourquoi pas un meilleur appareil photo ou encore une évolution du stockage avec 128 Go au lieu de 64 Go pour le modèle d'entrée de gamme.En attendant l'arrivée de l'iPad Air M2, sachez qu'il y a régulièrement des promos sur l'iPad Air M1 chez les revendeurs avec des remises passant la barre des 10% : vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres en temps réel sur notre comparateur de prix . Si vous êtes étudiant ou enseignant, vous pouvez également profiter de l'offre Back to School d'Apple jusqu'au 23 octobre 2023 : elle vous permet d'obtenir un rabais de 9% sur l'iPad Air sur l'Apple Store éducation et de récupérer une Apple Gift Card de 100 € pour son achat ( en savoir plus ).