Une batterie superposée plus capacitaire sur les iPhone 15 ?

Apple pourrait faire appel à une nouvelle technologie de batteries au sein de sa gamme d'iPhone 15 afin d'augmenter l'autonomie de ces futurs modèles, selon le fuiteur @RGcloudS . Il s'agirait de batteries superposées, ou empilées. Aujourd'hui, les batteries sont organisées en rouleaux comme sur le schéma de gauche ci-dessous. Il est possible de gagner en densité avec une superposition en zigzag, qui permet notamment de mieux remplir les coins. Ce design a également l'avantage de mieux répartir la chaleur et donc de moins chauffer, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie.

Via ResearchGate

Dans le même domaine, la même source affirme qu'Apple testerait la recharge filaire à 40 W et la recharge sans fil de MagSafe à 20 W, au lieu d'un maximum de 29 W en filaire pour l'iPhone 14 Pro Max aujourd'hui et un maximum de 15 W pour MagSafe, mais sans savoir si cette évolution est prévue pour l'iPhone 15 cette année ou l'iPhone 16 l'année prochaine.Cette rumeur est à prendre avec une bonne paire de pincettes, @RGcloudS étant un habitué des fuites relatives à Android et pas à Apple. Il y a en tout cas déjà eu des rumeurs de batteries plus grosses pour l'iPhone 15, avec un gain de volume qui pourrait être rendu possible grâce à la généralisation de l'eSIM et la disparition du tiroir de la carte SIM physique traditionnelle. Réponse en septembre !