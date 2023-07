Bientôt la sortie pour iOS 16.6, macOS 13.5, watchOS 9.6 et tvOS 16.6

Il faut s'attendre à une salve de mises à jour pour les différents appareils d'Apple très bientôt : hier soir, Apple a envoyé les versionsd'iOS 16.6, macOS 13.5, watchOS 9.6 et tvOS 16.6 aux développeurs. Si ces versions RC ne posent pas de problème rédhibitoire dans les prochains jours, ce sont elles qui seront distribuées auprès du grand public, sans doute dès la semaine prochaine.Ces mises à jour seront particulièrement mineures, alors que les grandes révisions sont prévues pour septembre et octobre avec iOS 17 watchOS 10 et tvOS 17 dont les nombreuses nouveautés ont été présentées à la WWDC en juin. Apple est en effet très laconique dans les notes qui accompagnent ces nouvelles sous-versions, le message se contentant d'indiquer que la mise à jourCes dernières semaines, on a pu repérer dans les versions bêtas un début de prise en charge de la fonctionnalité de sécurité Contact Key Verification pour iMessage avec un nouveau réglage qui n'est pas encore fonctionnel, la résolution d'un bug de synchronisation de l'iPod shuffle avec le Mac... et c'est à peu près tout.