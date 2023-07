Mac Pro : Apple aurait abandonné tout projet de puce Extreme

Avec sa puce M1 Ultra inaugurée par le Mac Studio l'année dernière, Apple a mis en place une technologie appelée UltraFusion qui lui permet de connecter deux puces M1 Max entre elles. Ce procédé permet de maximiser les performances par rapport à un biprocesseur classique qui consiste simplement à placer deux processeurs cote à cote sur la carte mère.Les rumeurs ont maintes fois évoqué un projet de puce M1 Extreme, puis M2 Extreme, qui aurait utilisé un principe similaire pour connecter quatre puces entre elles. Ce projet, pensé pour le Mac Pro, aurait finalement été abandonné et le nouveau Mac Pro se contente de la puce M2 Ultra qui n'est pas plus puissante que celle utilisée sur le Mac Studio. Le Mac Pro sous Apple Silicon se distingue ainsi uniquement par ses possibilités d'extensions internes, par ailleurs très limitées

Les connecteurs de la technologie UltraFusion sur deux puces M1 Max

Selon une source de Myke Hurley dans son podcast Upgrade (épisode 468), Apple n'aurait pas remis ce projet à plus tard : il aurait été abandonné dès la génération M1 et il n'aurait jamais existé pour la génération M2. Il ne faudrait ainsi pas s'attendre à une puce M3 Extreme l'année prochaine, ni même à une puce M4 Extreme pour la génération suivante. D'ailleurs, la génération M5 serait déjà sur la planche à dessin et les feuilles de routes donneraient les grandes indications à suivre jusqu'à la génération M7, sans que la technologie UltraFusion ne soit employée pour connecter plus de deux puces entre elles.Il reste parfaitement possible qu'Apple trouve une autre solution pour multiplier les coeurs, par exemple avec une puce plus musclée que le modèle Max qui pourrait ensuite se combiner avec UltraFusion pour créer une seconde puce destinée au Mac Pro. Mais pour le moment, c'est une information qui restera confidentielle.