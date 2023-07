Apple lance le casque Beats Studio Pro

Les rumeurs avaient vu juste : Apple a bien présenté un nouveau casque audio sans fil aujourd'hui et il s'agit bien du Beats Studio Pro. Ce nouveau modèle remplace le casque Beats Studio3, qui était au catalogue depuis 2017 et qui n'est plus en vente aujourd'hui. Le Beats Studio Pro est vendu 399,95 € sur l'Apple Store pour une disponibilité dès ce vendredi 21 juillet. Il y a quatre coloris : noir, bleu nuit, sable et moka.Côté fiche technique, Apple a amélioré les haut-parleurs et promet une fidélité audio jusqu'à 80% supérieure à celle du Studio3. Le casque prend également en charge les modes Réduction active du bruit et Transparence (il y a un bouton multifonction pour passer facilement d'un mode à l'autre), ainsi que l'audio spatial avec Dolby Atmos, suivi dynamique de la tête et profil personnalisé (grâce à la caméra TrueDepth de l'iPhone). Le casque se recharge en USB-C et il est également possible d'utiliser l'audio en USB-C (l'audio sans perte Lossless est alors pris en charge), en plus de l'entrée analogique 3,5 mm (les deux câbles sont fournis). Apple promet une autonomie pouvant atteindre 40 heures (lorsque la Réduction active du bruit est désactivée).Comme pour les récents Beats Studio Buds+ , Apple a également amélioré la compatibilité du casque avec l'écosystème Android, notamment avec l'association express de Google, le basculement audio automatique et le réseau Find My Device de Google. Même chose pour l'écosystème Apple avec la prise en charge du jumelage d'un seul geste, de la fonctionnalité « Dis Siri » et de l'application Localiser.Avec un design pliable (housse de transport fournie) en plastique, le Beats Studio Pro atteint un poids de 260 grammes, contre 385 grammes pour le casque AirPods Max et sa finition en aluminium. Et à 399,95 € au lieu de 629 € avec des caractéristiques techniques séduisantes, il se pose en alternative crédible au casque audio haut de gamme d'Apple. Reste à voir ce que donnera la qualité du son !