Apple aurait développé son AppleGPT mais sans prévoir de le lancer

Apple aurait développé un équivalent de ChatGPT en interne, affirme Mark Gurman sur Bloomberg . Certains ingénieurs le surnommeraient AppleGPT pour la blague, mais il n'aurait évidemment pas ce nom si Apple venait à le commercialiser : le nom de code du robot serait « Ajax » mais ce ne serait qu'un nom de code comme Apple en utilise pour tous ses projets. À ce stade, Apple n'aurait pas réellement de stratégie en terme de commercialisation pour son robot conversationnel : l'idée serait surtout de rester dans la course, sans trop savoir où tout cela va aboutir.Ce projet aurait été lancé l'année dernière, mais Apple aurait accéléré ses travaux au cours de ces derniers mois suite au succès des robots conversationnels concurrents comme ChatGPT ou Google Bard. Comme ses concurrents, Ajax serait capable de créer des textes de toute pièce, répondre à des questions complexes, et rebondir d'un sujet à l'autre en se souvenant du contexte. Tous les employés d'Apple n'y auraient pas accès : il faudrait obtenir une autorisation spéciale pour pouvoir poser des questions au robot et il serait strictement interdit de l'utiliser pour alimenter d'autres projets d'Apple.La grande difficulté d'Apple dans la mise au point d'un robot conversationnel concerne sa politique de confidentialité, une contrainte qui limite les capacités de l'assistant vocal Siri depuis toujours. Mark Gurman explique qu'Apple aurait plusieurs équipes travaillant spécifiquement sur cet aspect. Il est possible que plutôt que de créer un produit indépendant, Apple intègre certaines innovations de son AppleGPT à Siri au fil du temps.Apple espérerait faire une annonce d'envergure concernant l'intelligence artificielle dès l'année prochaine (sans doute à la WWDC 2024), mais il n'y aurait pas de plan clair à ce stade. John Giannandrea et Craig Federighi, respectivement patrons de l'intelligence artificielle et de l'ingénierie logicielle chez Apple, auraient d'ailleurs des visions différentes de la direction à prendre.