Peu de stocks au lancement pour l'iPhone 15 Pro ?

La réduction des marges autour de l'écran du futur iPhone 15 Pro donnerait du fil à retordre à LG Display. Selon les sources de The Information , les dalles produites par le fabricant sud-coréen ne passeraient pas les tests de fiabilité : il y aurait un pépin avec un nouveau processus de production et cela entraînerait des modifications de dernière minute. Apple aurait toujours la possibilité de se rabattre sur Samsung Display en cas de grosse tuile, mais cela devrait quoi qu'il en soit entraîner des retards sur le calendrier initial.

Visuel par The Apple Hub

La présentation de la nouvelle gamme d'iPhone en septembre ne serait pas remise en cause, mais les stocks d'iPhone 15 Pro et d'iPhone 15 Pro Max devraient être moins fournis que prévu : suite au lancement, on pourrait donc assister à une envolée des délais et à une pénurie sur ces deux modèles, The Information précisant que le grand iPhone 15 Pro Max devrait être plus touché que le petit iPhone 15 Pro. Hier, l'analyste Wamsi Mohan de Bank of America affirmait que le lancement pourrait être décalé, mais sans préciser si cet éventuel retard serait dû aux déboires de LG Display.