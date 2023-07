Apple Silicon : l'usine de TSMC en Arizona aura un an de retard

En décembre dernier, Tim Cook avait prononcé un discours sur le site de la future usine de TSMC à Phoenix, dans l'Arizona, pour confirmer qu'Apple serait cliente des lignes de productions de puces gravées à une finesse de 4 et 3 nanomètres que le fondeur taïwanais s'apprêtait à construire, avec une première tranche opérationnelle dès 2024 (4 nanomètres) et une seconde en 2026 (3 nanomètres). On apprend aujourd'hui que les choses ne se passent pas comme prévu pour TSMC : le président Mark Liu a confirmé au Nikkei Asia qu'une pénurie de main d'oeuvre conduirait à un retard d'une année pour l'ouverture de la ligne de production de 4 nanomètres.Mark Liu a expliqué que la construction de l'usine entrait dans sa phase la plus sensible, celle de l'installationqui demandent à être manipulés par une main d'oeuvre particulièrement qualifiée qui fait visiblement défaut aux États-Unis. Moins avancée que les 3 nanomètres, la ligne de production de 4 nanomètres devrait permettre de créer des puces Apple Silicon moins coûteuses, soit pour des composants moins stratégiques que les processeurs, soit pour de futurs appareils d'entrée de gamme. Pour Apple, cette future usine de TSMC doit également lui permettre de réduire sa dépendance de Taïwan pour les semi-conducteurs qui sont au coeur de tous ses produits.