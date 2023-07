Le Mac mini avec puce M3, pas avant mi-2024 ?

La prochaine révision du Mac mini ne devrait pas être disponible avant la fin du printemps 2024 au plus tôt, affirme Mark Gurman sur Bloomberg , et il est même possible qu'il faille attendre la fin de l'année prochaine. Alors que les premiers Macs équipés de la puce M3 devraient être dévoilés en fin d'année aux alentours du mois d'octobre, le petit Mac de bureau devrait attendre un peu plus longtemps et n'en serait pas au même stade de développement.Contrairement aux MacBook Air, MacBook Pro 13,3" et iMac qui sont tous les trois équipés d'une puce M1 ou M2 d'entrée de gamme, le Mac mini dispose d'une version M2 Pro plus musclée qui était déjà sortie avec plus de six mois de décalage sur la puce M2 et avait donc entraîné un retard dans la mise à jour actuelle du Mac mini. Il faut logiquement s'attendre à un écart du même type pour la génération M3.

La gamme actuelle

La puce M3, qui sera gravée par TSMC à une finesse de 3 nanomètres , permettra de monter en puissance sans envolée de la consommation, peut-être avec deux coeurs de CPU et de GPU en plus pour la future puce M3 Pro, ainsi que de la mémoire vive qui pourrait passer de 8 Go à 9 Go ou de 16 Go à 18 Go selon les modèles. Apple pourrait profiter de la future mise à jour pour faire évoluer d'autres composants, mais les avancées devraient rester particulièrement limitées et on ne s'attend pas à une évolution du design qui est resté globalement inchangé depuis 2010.L'attente pour le Mac mini M3 promet a priori d'être encore longue. En attendant, il y a de bonnes offres sur les modèles actuels qui sont notamment proposés régulièrement à prix réduit en version reconditionnée sur le Refurb Store 589 € au lieu de 699 € pour 256 Go, à 789 € au lieu de 929 € pour 512 Go, et à 1 319 € au lieu de 1 549 € pour la version M2 Pro avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM. Si vous êtes étudiant ou enseignant, vous pouvez également bénéficier de l'offre Back to School jusqu'au 23 octobre qui vous permet d'obtenir le Mac mini à partir de 579 € sur l'Apple Store éducation avec en bonus une carte cadeau de 100 € ( en savoir plus ). Enfin, le Mac mini bénéficie régulièrement de remises chez les revendeurs officiels : vous pouvez retrouver les meilleures offres en temps réel sur notre comparateur de prix