Plusieurs batteries différentes pour le casque Apple Vision Pro ?

Le casque Apple Vision Pro, qui a été dévoilé à la WWDC en juin mais qui ne sera pas disponible avant l'année prochaine, sera alimenté par une batterie externe. Ce choix inhabituel a été fait pour alléger au maximum le casque, mais aussi pour donner la possibilité aux utilisateurs de jongler avec plusieurs batteries afin de ne pas avoir à cesser d'utiliser le casque lorsque sa batterie est déchargée. Apple n'a présenté qu'un seul modèle de batterie, en illustration ci-dessous, pour laquelle il est question d'une autonomie d'environ deux heures.

Le casque Apple Vision Pro et sa batterie externe

Bien qu'Apple n'en ait pas parlé, d'autres modèles de batteries semblent exister : le développeur @aaronp613 a repéré deux autres références (A2988 et A2697) en plus du modèle originel (A2781) au sein du firmware distribué aux développeurs la semaine dernière. Aucune information supplémentaire n'est disponible à ce stade : on peut évidemment imaginer qu'Apple lance en option des modèles plus capacitaires que la batterie fournie en standard, mais il est également possible qu'Apple utilise des modèles spécifiques en interne, pour le développement ou pour les futurs exemplaires de démonstration destinés aux Apple Stores, et que ces deux autres références ne soient finalement pas commercialisées.