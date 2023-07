Les Apple Stores physiques vont faciliter la livraison de produits

Une petite révolution se prépare pour les Apple Stores physiques, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg , avec la possibilité pour les vendeurs de basculer une commande en cours vers le stock de l'Apple Store en ligne. Cette nouvelle option, baptisée EasyPay Online Ordering, sera lancée aux États-Unis au début du mois d'août. On imagine qu'elle sera généralisée à l'ensemble des boutiques mondiales de la marque si le test est concluant.Aujourd'hui, il est possible de réaliser une commande sur l'Apple Store en ligne et de choisir la livraison ou un retrait en boutique. À l'inverse, il n'est pas possible de se rendre dans un Apple Store physique, d'initier un achat avec un vendeur et d'opter finalement pour une livraison.Il y a deux principaux cas de figure dans lesquelles la situation actuelle peut être frustrante pour le client : lorsqu'il réalise qu'un achat est trop volumineux pour son mode de transport (iMac, Mac Pro, écrans, etc.), ou lorsque l'Apple Store en question n'a pas le produit qu'il souhaite en stock. Dans ces deux cas, le client repart aujourd'hui bredouille. Il reste possible que le vendeur invite le client à passer commande en ligne depuis son iPhone ou un des Macs de démonstration de la boutique, mais c'est une solution assez bancale et cela peut casser un achat impulsif.