Un iPhone 15 Pro plus cher ? Peut-être, mais...

Apple envisagerait de vendre l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max à un prix plus élevé que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max actuels, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . En cause, il y aurait notamment le passage d'un châssis en acier à un titane plus léger mais aussi plus onéreux, et la mise en place d'un téléobjectif périscopique seulement sur l'iPhone 15 Pro Max de 6,7" qui pourrait conduire Apple à augmenter l'écart de prix avec l'iPhone 15 Pro de 6,1". Autre évolution possible, l'hypothétique passage de 128 Go à 256 Go sur les modèles d'entrée de gamme pourrait également justifier une hausse tarifaire.

L'iPhone 15 Pro Max et son téléobjectif périscopique — Visuel par The Apple Hub

Les rumeurs annonçant des hausses de prix pour l'iPhone 15, ou tout du moins pour les futurs modèles Pro, ont été assez nombreuses ces dernières semaines jusqu'à cette confirmation de Bloomberg. Sans remettre en cause les bonnes sources de Mark Gurman, il faut cependant apporter un important élément de contexte à ces indiscrétions : elles ne concernent que le marché américain et la situation pourrait être différente en Europe.L'année dernière, la sortie de la gamme d'iPhone 14 avait conduit à une importante hausse des prix en Europe. Alors que l'iPhone 14 a repris le tarif de l'iPhone 13 aux États-Unis, l'iPhone 13 est resté à un tarif inchangé de 909 € en France alors que l'iPhone 14 s'est retrouvé à 1 019 €, soit 12% d'augmentation pour la zone Euro qui a payé au prix fort la fluctuation défavorable du cours de sa monnaie. Depuis, la situation de l'euro est revenue à un niveau bien plus favorable. Et entre temps, Apple a progressivement réajusté ses tarifs par le biais d'offres promotionnelles de plus en plus importantes chez les revendeurs . Cet été, il n'est plus rare de pouvoir bénéficier d'un rabais de 20% sur un iPhone de toute dernière génération : c'est du jamais vu !Avec toute la prudence qu'il convient de garder lorsqu'il s'agit de prédire les tarifs de futurs produits d'Apple, tout laisse à penser qu'un réajustement à la baisse de l'intégralité de la gamme aura lieu en septembre à l'occasion de la présentation de la gamme d'iPhone 15. On ne retrouvera peut-être pas les tarifs d'il y a deux ans, mais cela pourrait suffire à compenser la hausse des prix des modèles Pro évoquée par les rumeurs. Il est fort probable que l'on retrouve l'écart de prix accru entre l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, mais il semble parfaitement vraisemblable que l'iPhone 15 de base repasse sensiblement sous la barre des 1 000 €.

Évolution du tarif minimal de l'iPhone 14 de 128 Go bleu chez les revendeurs officiels français — Source Comparateur Consomac

Selon Bloomberg, Apple aurait commandé par moins de 85 millions d'unités d'iPhone 15 cette année, tous modèles confondus, ce qui serait pratiquement identique à la production de l'iPhone 14 sur la même période l'année dernière. Mark Gurman confirme le pépin rencontré par LG Display sur la production des écrans de l'iPhone 15 Pro, mais affirme que le problème devrait être résolu sous une à deux semaines. Il est possible que les stocks au lancement soient un peu plus tendus que d'habitude sur les modèles Pro, mais pas de quoi avoir un impact majeur sur les ventes des fêtes de fin d'année.Passage à l'USB-C, généralisation de la Dynamic Island, écrans aux marges réduites, nouveaux châssis pour les modèles Pro, nouveaux appareils photos pour tout le monde, nouvelles puces, batteries plus capacitaires, abandon du tiroir de la carte SIM... Les nouveautés attendues cette année sont nombreuses et vous pouvez retrouver un résumé des principales évolutions dont nous avons connaissance sur cet article La présentation de la gamme d'iPhone 15 doit avoir lieu durant la première quinzaine de septembre : c'est tout proche et nous vous conseillons donc d'attendre l'arrivée des nouveaux modèles avant d'investir. Si vous comptez acheter un nouvel iPhone sans attendre (panne, vol, etc.), vous pouvez retrouver les meilleures offres en temps réel sur notre comparateur de prix . C'est chez Amazon que se pratiquent les meilleurs tarifs en ce moment : à l'heure de la rédaction de cet article, vous pouvez y retrouver l'iPhone 14 à partir de 819 € (-20%), l'iPhone 14 Plus à partir de 889 € (-24%), l'iPhone 14 Pro à partir de 1 108 € (-17%) et l'iPhone 14 Pro Max à partir de 1 193 € (-19%).