Apple lance iOS 16.6, macOS 13.5, watchOS 9.6 et tvOS 16.6

Mise à jour 25 juillet 2023 à 8:30 :

On apprend que macOS 13.5 corrige le bug de disque SATA du Mac Pro avec puce M2 Ultra.

Apple vient de lancer toute une salve de mises à jour pour ses appareils ce soir. Vous pouvez retrouver iOS 16.6 (ainsi que iOS 15.7.8 pour les anciens appareils incompatibles avec iOS 16) et iPadOS 16.6, macOS 13.5 (et macOS 12.6.8 ainsi que macOS 11.7.9), watchOS 9.6 et tvOS 16.6, sans oublier audioOS 16.6 pour le HomePod, qui n'apportent pas de nouvelles fonctionnalités mais qui corrigent des bugs (dont un problème de synchronisation de l'iPod shuffle pour macOS). Apple ne donne pas de détails, les notes indiquant simplement queCes mises à jour sont particulièrement mineures et il faudra patienter jusqu'à septembre ou octobre pour les versions finales de iOS 17 watchOS 10 et tvOS 17 dont les nombreuses nouveautés ont été présentées à la WWDC en juin. En attendant, l'installation de ces mises à jour est conseillée pour des questions de sécurité, les correctifs intégrant des corrections de failles.