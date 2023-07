Apple Vision Pro : Apple va prêter des casques aux développeurs

Un mois après l'entrée de visionOS en version bêta avec un environnement de développement et de test dédié au sein de Xcode, Apple passe la seconde avec la possibilité pour les développeurs de tester leurs applications sur l'Apple Vision Pro , le vrai. Depuis hier soir, les développeurs enregistrés auprès d'Apple peuvent soumettre une candidature pour recevoir un « Apple Vision Pro developer kit » qui comprend le casque et un accès privilégié à des interlocuteurs spécialisés pour assister au développement. Ce casque de prêt est gratuit, mais il faut montrer patte blanche pour l'obtenir en montrant notamment des copies d'écran de son projet sur le simulateur de visionOS.Pour ceux qui ne seraient pas retenus ou qui n'auraient pas besoin d'un casque de prêt au long cours, Apple va aussi mettre en place des « Developer labs » pour permettre aux développeurs (préférablement accompagnés d'un designer, conseille Apple) d'accéder au casque et aux conseils de spécialistes sur une journée. Des centres sont disponibles à Cupertino, Londres, Munich, Shanghai, Singapour et Tokyo, et il faut là aussi soumettre une candidature avec un projet déjà bien avancé.