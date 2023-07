La nouvelle Apple Watch Ultra serait plus légère

La seconde génération d'Apple Watch Ultra qui est attendue pour septembre aux côtés de l'Apple Watch Series 9 pourrait être plus légère que le modèle actuel, selon une source sur Weibo qui se fait appeler Setsuna Digital et qui a déjà vu juste par le passé. Aujourd'hui, l'Apple Watch Ultra pèse 61,3 grammes, contre 39,1 grammes pour l'Apple Watch Series 8 de 45 mm cellulaire en aluminium ou 51,5 grammes pour la version en acier inoxydable.Pour cette nouvelle Apple Watch Ultra dont la principale nouveauté serait un nouveau processeur plus puissant et économe en énergie, Apple inaugurerait un nouveau procédé de fabrication consistant à imprimer en 3D et en titane certaines parties mécaniques de la montre (les boutons et la couronne digitale), affirme l'analyste Ming-Chi Kuo . Ce choix aurait avant tout été fait pour réduire les temps de production et de coûts ; le gain de poids devrait donc être marginal... à moins qu'Apple n'utilise un nouvel alliage ? Réponse en septembre.