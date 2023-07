Apple veut éliminer totalement les bordures de l'écran de l'iPhone

Apple n'a jamais caché son objectif ultime pour l'écran de l'iPhone : parvenir à éliminer toute bordure et tout capteur visible pour arriver àApple progresse régulièrement vers cet idéal : cette année par exemple, l'iPhone 15 Pro devrait avoir des bordures considérablement réduites autour de son écran.Il y a encore du travail pour supprimer totalement les bordures, mais on pourrait y arriver plus rapidement que prévu : selon The Elec , Apple aurait déjà demandé à Samsung et LG de développer des écrans OLED sans la moindre bordure. Les deux fabricants sud-coréens plancheraient bien sur une telle dalle qui resterait parfaitement plate, sans bords incurvés comme sur certains smartphones Android : Apple ne voudrait pas d'un tel compromis technique, pour éviter toute distorsion de l'image, pour des raisons de fiabilité, mais aussi pour ne pas occuper un espace précieux qui doit servir aux antennes. Apple aurait demandé à ce que le design final facilite l'intégration de capteurs sous l'écran, y compris la caméra frontale.

À ce stade, on ne sait pas combien de temps il faudra à Samsung et/ou LG pour parvenir à cet objectif : les ingénieurs n'en étant qu'à la planche à dessin, il est certain que la production est encore lointaine et qu'il faudra attendre un minimum de deux à trois ans, dans un scénario très optimiste, avant qu'un iPhone équipé d'une telle dalle puisse voir le jour. Entre temps, la prochaine évolution de design devrait concerner la Dynamic Island avec l'intégration sous l'écran des différents capteurs de la caméra TrueDepth nécessaire à la reconnaissance faciale de Face ID : il ne resterait alors plus qu'un cercle de visible pour la webcam sur l'iPhone 17 Pro en 2025