Nouvelle série de versions bêtas, attention à macOS Sonoma

Apple a hier soir envoyé toute une nouvelle série de versions bêtas aux développeurs : on retrouve les quatrièmes versions de travail de iOS 17 et iPadOS 17 watchOS 10 et tvOS 17 , sans oublier la deuxième version de visionOS pour le casque Apple Vision Pro . Apple continue sans surprise de corriger les bugs et peaufiner les nouveautés des ces futures mises à jour.Quelques heures après la sortie de ces nouvelles bêtas, des utilisateurs alertent sur un problème avec celle de macOS 14 Sonoma : elle serait susceptible de rencontrer un bug à l'installation conduisant le Mac à ne plus afficher qu'un écran noir. Certains auraient réussi à régler le problème en redémarrant à de multiples reprises ou en réinstallant la bêta après avoir lancé le mode Récupération, mais tout le monde ne serait pas parvenu à retrouver la lumière aussi facilement. Si vous êtes dévelopeur et êtes tenté d'installer la quatrième version bêta de macOS Sonoma sur une machine qui n'est pas exclusivement dédiée aux tests, il est vivement conseillé d'attendre la mise en place d'une version corrective.