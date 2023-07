Apple veut porter le mode Jeu de macOS Sonoma sur iOS et iPadOS

Apple travaille à un portage du mode Jeu inauguré par macOS 14 Sonoma sur iOS et iPadOS, a repéré 9To5Mac au sein de la dernière bêta d'iOS 17 . Des frameworks spécifiques à ce mode jeu, absents des précédentes bêtas, ont en effet débarqué sur la dernière version de travail d'iOS 17 et iPadOS 17, ce qui indique que les développeurs d'Apple planchent sans doute sur leur intégration. Apple n'ayant pas annoncé cette fonctionnalité pour iOS 17, il n'est cependant pas garanti qu'elle fasse son apparition dans la version finale attendue pour septembre.Le mode Jeu de macOS Sonoma, qui s'active de manière totalement transparente au lancement d'un jeu, vise à améliorer les performances du Mac lorsqu'il est utilisé pour jouer, en donnant notamment la priorité au CPU et au GPU et en réduisant la latence des AirPods ainsi que des manettes de jeu Bluetooth. Il ne fait aucun doute que l'iPhone et l'iPad auraient également à gagner de l'intégration de cette fonctionnalité.