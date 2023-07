L'iPhone 15 aurait bien un appareil photo de 48 mégapixels

L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus seraient bien équipés d'un appareil photo principal avec un capteur de 48 mégapixels, au lieu de 12 mégapixels pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus aujourd'hui, affirme aujourd'hui Ming-Chi Kuo . L'indiscrétion n'est pas nouvelle : l'analyste Jeff Pu affirmait la même chose dès le mois de janvier. Cependant, aucun des grands noms de la rumeur n'avait confirmé l'information jusqu'ici. C'est donc une très bonne nouvelle pour les futurs modèles qui doivent être présentés et lancés en septembre . Ming-Chi Kuo ajoute qu'Apple ferait appel à de nouvelles lentilles permettant de capturer plus de lumière, ce qui permettrait d'obtenir de meilleurs résultats en faible luminosité.

Les apparels photos arrières de l'iPhone 14 — le design ne devrait pas changer sur l'iPhone 15

C'est avec l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max l'année dernière qu'Apple est passée de 12 à 48 mégapixels pour la première fois. Ce capteur peut prendre des photos en pleine résolution mais il se limite alors au très volumineux format ProRAW. Il est possible qu'Apple fasse sauter cette limitation avec l'iPhone 15, mais on n'en a pas la confirmation à ce stade. Sans ce réglage spécifique, la prise de photos reste à 12 mégapixels mais en regroupant les pixels par groupes de quatre, ce qui permet d'obtenir des clichés mieux éclairés : c'est le principe duLe grand avantage de ce capteur, c'est qu'il est possible d'utiliser ses 12 mégapixels centraux pour obtenir un zoom "optique" de 2x : c'est comme si on ne conservait que la partie centrale d'une photo de 48 mégapixels. Le résultat est moins performant en faible luminosité faute de, mais c'est une excellente solution pour proposer une fonctionnalité de zoom sans perte de résolution. Sur l'iPhone 14 Pro, c'est une bonne alternative au téléobjectif 3x : lorsqu'il n'y a pas besoin de beaucoup zoomer, l'appareil photo principal produit de meilleurs résultats. Sur l'iPhone 15 classique, il n'y aura pas de téléobjectif et ce sera donc une nouvelle option particulièrement bienvenue.Parallèlement à l'arrivée du zoom 2x sur l'iPhone 15, Apple prévoit une autre importante évolution pour l'iPhone 15 Pro Max, le grand modèle de 6,7" avec l'intégration pour la première fois d'un téléobjectif périscopique qui permettra d'offrir un niveau de zoom nettement supérieur au 3x de l'iPhone 15 Pro de 6,1" qui devrait conserver un téléobjectif classique : Ming-Chi Kuo évoque un grossissement de 5x à 6x.