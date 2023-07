Apple met fin à Mon flux de photos

À la surprise générale, Apple a annoncé fin mai la fin imminente de son service Mon flux de photos , qui permettait de synchroniser ses photos récentes entre ses différents appareils : le chargement des photos a cessé le 26 juin 2023, les dernières photos envoyées au service ont été stockées 30 jours comme d'habitude et les serveurs ont été définitivement débranchés ce mercredi 26 juillet. C'est donc fini pour ce service bien pratique qui avait la particularité d'être gratuit, le stockage temporaire utilisé n'étant pas décompté du forfait iCloud.

La présentation remonte à la WWDC 2011

Apple encourage les utilisateurs souhaitant synchroniser automatiquement leurs photos entre leurs différents appareils à basculer sur la fonctionnalité Photos iCloud, qui stocke en ligne l'intégralité de la photothèque et nécessite ainsi un forfait payant, les 5 Go gratuits étant bien trop limités : 50 Go coûtent 0,99 € par mois, 200 Go coûtent 2,99 € par mois et 2 To coûtent 9,99 € par mois.Même si beaucoup d'utilisateurs ont déjà franchi le pas de Photos iCloud, d'autres se contentaient parfaitement de Mon flux de photos qui remplissait (plus ou moins) honorablement sa tâche sans occuper inutilement du stockage en ligne. Pire, certains avaient en connaissance de cause investi dans des appareils plus capacitaires, sachant qu'Apple leur promettait le service de synchronisation dont ils avaient besoin pour l'organisation qui leur seyait. À ce titre, la moindre des choses aurait été de prévenir plusieurs mois, voire années à l'avance.